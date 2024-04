RJ: testemunhas viram idoso 'totalmente imóvel' a caminho do banco

A gerente da Crefisa disse ter visto Paulo "totalmente imóvel e com a cabeça para trás" na cadeira de rodas. Segundo a polícia, no local, Érika pediu para retirar o dinheiro de um empréstimo que teria sido feito em nome de Paulo, mas a Crefisa não localizou o suposto empréstimo no sistema. Durante a conversa, Paulo estava "com os olhos fechados e com a boca aberta", segundo a gerente.

Após saírem da Crefisa, Érika e Paulo foram ao shopping, a um quarteirão de distância, em um carro de Uber. No estacionamento do shopping, u casal viu os dois no momento em que desembarcavam do veículo.

De acordo com a polícia, o casal relatou que o idoso estava "totalmente imóvel e debilitado". Após Paulo ser retirado do carro, o casal teria ouvido o motorista do Uber dizer a Érika: "você não pode sair sozinha com ele assim".

Segundo o casal, Paulo "estava com os olhos e bocas abertos e não se mexia". Mesmo assim, o idoso foi colocado na cadeira de rodas e levado para o elevador do shopping. As testemunhas afirmam que Érika ajeitou os braços de Paulo em cima das pernas dele, "mas em nenhum momento Paulo apresentava reação ou qualquer movimento com o corpo".

O motorista de Uber disse que o idoso estava vivo no carro. Mas o delegado Fabio Souza, responsável pelo caso, avalia que as demais testemunhas e as provas apontam que ele já havia morrido pelo menos 40 minutos antes de entrar na agência bancária.