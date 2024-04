Sobrinho e cunhada de Marcola são presos em operação da PF contra o PCC

Também foram presos Geomar Pereira de Almeida — apontado pela Polícia Federal como bicheiro —, a mulher dele e Menesclau de Araújo Souza Júnior, o Coxinha, acusado de gerenciar no Ceará os negócios dos irmãos Camacho.

Com os suspeitos presos foram apreendidos veículos de luxo, joias, relógios, R$ 100 mil em dinheiro, documentos e telefones celulares.

A reportagem não conseguiu contato com os advogados dos presos na operação da PF, mas o espaço continua aberto para manifestações. O texto será atualizado caso haja um posicionamento dos defensores dos suspeitos.

As prisões aconteceam no âmbito da Operação Primma Migratio, deflagrada pela Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) no Ceará, em ação conjunta com equipes de São Paulo e de Santa Catarina, para desmantelar o núcleo gerencial e logístico do PCC no estado cearense.

A PF informou que foram identificadas movimentações financeiras suspeitas superiores a R$ 300 milhões nas contas dos investigados. Foram expedidos 22 mandados de prisão preventiva, 36 mandados de busca e apreensão no Ceará, em São Paulo, em Santa Catarina e em Mato Grosso do Sul, além do sequestro de 42 veículos.

Dois anos de investigação