'Vamos, Fernando': mãe de motorista do Porsche deu bronca para deixar local

— Daniela: Vamos, Fernando!

Apesar dos diversos pedidos da mãe de Fernando, ele não foi levado a um hospital após deixar o local da colisão. Os policiais foram até a unidade de saúde para colher o depoimento do motorista e fazer o teste do bafômetro, mas foram informados na recepção de que ele não deu entrada em qualquer hospital da rede São Luiz. A polícia também foi até a casa da família de Fernando e tentou contato com mãe e filho por telefone, mas sem sucesso.

Relembre o caso

Fernando Sastre bateu o Porsche contra veículo do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana. O acidente aconteceu no dia 31 de março, na avenida Salim Farah Maluf, em São Paulo.

Carro do empresário estava a mais de 150 km/h. A informação é do Ministério Público. Testemunhas já tinham contado à polícia que Fernando fez uma ultrapassagem em alta velocidade — o limite de velocidade na via é de 50 km/h — perdeu o controle e colidiu com traseira do Sandero.

Fernando Sastre foi liberado da delegacia após prestar depoimento. Ele se apresentou à polícia 38 horas após ter deixado o local do acidente. "Ele falou só o básico para não se culpar", afirmou o delegado Nelson Vinicius Alves, acrescentando que Fernando estava frio e tranquilo durante o depoimento. Na semana passada, o delegado foi afastado da investigação e da delegacia responsável pelo caso após cobrar as imagens das câmeras corporais dos PMs.