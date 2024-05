Desaparecimento de PM em SP completa um mês: 'Morrendo por dentro', diz pai

Renzo Angerami também cobrou empenho na investigação do caso. "Milagres são perfeitamente plausíveis. Querendo ou não, as investigações continuam. Eu tento não atrapalhar porque é horrível a pressão".

Apesar de manter a esperança de encontrar Luca, o pai diz que, por ser policial, teme que o pior aconteceu. "Meu filho foi vítima de uma violência descabida, de uma desumanidade. A saudade é diária". A declaração foi feita em entrevista ao Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, no último 11.

Nove suspeitos de participação no desaparecimento já foram identificados e presos. O sumiço do policial militar segue em investigação pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar, informou a Secretaria da Segurança Pública.

Último suspeito foi detido na sexta-feira (10). Um homem de 41 anos foi capturado por PMs em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido pela Justiça de São Paulo.

Durante as buscas pelo PM, oito corpos já foram localizados. Além disso, outros dois conjuntos de vestígios genéticos foram encontrados. No dia 27 de abril, peritos foram até um ponto específico do Morro da Baiana, no Guarujá, recolher vestígios genéticos em uma cova. Ainda não há como aferir se são humanos. Já dia 30 de abril, policiais civis encontraram uma cova com vestígios de um cadáver na Rua Argentina, no bairro Jardim Vitória.

Polícia trabalha com a hipótese de que o PM tenha sido executado. Informação é do delegado à frente do caso, Fabiano Barbeiro, da Divisão Especializada de Investigações Criminais de Santos. Ele disse que Luca Romano Angerami "foi executado covardemente por criminosos". Declaração foi feita à TV Tribuna, afiliada da TV Globo. "Ele foi executado covardemente por criminosos, integrantes do PCC, que atuam na região no tráfico de drogas, e mataram o policial. E decidiram matar esse policial pelo simples fato de ele ser policial. Então, um ato covarde desses criminosos", afirmou.