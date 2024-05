'Muita gente vai cair para pobreza e extrema pobreza', diz defensor no RS

Atendimento da DPU na porta de abrigo em Porto Alegre Imagem: DPU/Divulgação

Para ter acesso ao Bolsa Família, por exemplo, a pessoa precisa ser inserida no CadÚnico (Cadastro Único de benefícios do Governo federal). "E para isso precisa ter um documento de identificação ou certidão de nascimento, e muitos perderam."

O defensor diz que, apesar da enorme destruição e perda de todas as documentações, em alguns casos, as vítimas estão conseguindo ter acesso graças uma interlocução e boa vontade dos órgãos públicos.

Para o caso de alguns benefícios, que precisam de documento com foto, a DPU e outros órgãos estão buscando banco de dados alternativos onde há possibilidade de provar identificação com foto, como no caso do SUS.

Entramos em contato com a Caixa, o INSS, as prefeituras e o estado para liberar de uma forma menos burocrática. Está havendo um esforço, e cada vez mais pessoas estão conseguindo ter acesso.

Rafael Alvarez