'Nossa ilha acabou. Estou anestesiada', diz moradora às margens do Guaíba

"Estou anestesiada. Não estou acreditando no que está acontecendo aqui." Sandra conta que a água vem com força total. "Não se sabe se as casas vão ficar de pé".

A associação do bairro, o refeitório e os itens que compõem o local, tudo está perdido, relata. "É muito triste ver isso. Nosso posto de saúde, que fica onde é nosso centrinho, a água está na janela." As previsões de mais chuva preocupam a moradora, porque isso significa que a água subirá ainda mais.

Aqui, acabou tudo, se ficarem os prédios em pé, ainda tem chance de recomeçar, se não ficou, não sei o que dizer.

Deus, protege o meu estado Rio Grande Do Sul, protege minha Ilha Do Pavão de Porto Alegre, protege a mim e aos meus familiares e ampara todas as famílias desabrigadas! Nos dê forças pra lutarnesse desastre que é o maior da História do nosso estado, me asusta ser só o começo pic.twitter.com/qe3qUtyceO -- BONATTO ? (@danibonatto0) May 2, 2024

Ao menos 60 moradores da Ilha do Pavão foram resgatados por atletas de remo do Grêmio Náutico União. Eles foram levados para a casa de parentes e para a Usina do Gasômetro, no centro de Porto Alegre.

Pela manhã, Guaíba chegou a 3,7 metros, de acordo com medição do governo estadual. O nível foi registrado pela Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura) às 9h15. O Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) estima que o nível possa chegar a 5 metros.