Vaquinha para ajudar vítimas da chuva no RS arrecada R$ 3 milhões em um dia

Os organizadores explicam que os fundos devem ajudar famílias, escolas, abrigos e entidades assistenciais. ''Novamente, o Rio Grande do Sul está sendo afetado pelas chuvas volumosas. Diversas cidades estão afetadas, isoladas e sofrendo durante uma semana.''

Situação das chuvas

Os temporais deixaram pelo menos 33 mortos, além de 74 desaparecidos. As mortes mais recentes foram confirmadas no município de São Vendelino. Os corpos de pai e filho, desaparecidos em um deslizamento de terra na terça-feira (30) foram encontrados, segundo o Corpo de Bombeiros Voluntário do município.

Ao todo, 235 dos 497 municípios gaúchos foram afetados pelas fortes chuvas que se estenderam desde o início da semana. Há 17 mil pessoas desalojadas, 7.165 em abrigos e 56 feridos, de acordo com o último balanço da Defesa Civil. No ano passado, mais de 80 pessoas morreram no estado, vítimas de três enchentes e eventos menores.

Estado de calamidade pública. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), decretou estado de calamidade pública na noite de quarta (1º), com prazo de 180 dias. As chuvas e enchentes foram classificadas como desastres de nível 3, "caracterizados por danos e prejuízos elevados". Todo o estado foi colocado sob alerta de inundação ou inundação severa.

Governo divulga chave Pix para doações

Doações podem ser feitas na chave Pix de CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). O número para doações é: 92.958.800/0001-38. Quando realizar a transferência, confirme que o banco de destino é "Banrisul (Banco do Estado do Rio Grande do Sul)".