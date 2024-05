Chuvas excessivas atingem parte do RS a partir de sexta, diz MetSul

A chuva deve se concentrar em pontos do Norte e Nordeste do estado, sobretudo na região da Serra. Para os próximos dias, estão previstos de 100 mm a 200 mm de chuva.

Apesar do volume de chuva não ser considerado extremo, ele atingirá as cabeceiras de vários rios, que deságuam no Guaíba. "Quando chove, a água escoa pela rede pluvial pelas galerias e canos até o Guaíba, mas neste momento a rede pluvial está tomada pelas águas da enchente, logo o que choverá não será absorvido como normalmente ocorre pela macrodrenagem e a água se acumulará com alagamentos", explica a MetSul.

A MetSul ressalta que o ciclone que atinge a Argentina não vai se aproximar do Rio Grande do Sul.

Como fica o tempo nos próximos dias

Amanhã, a frente fria avança pelo estado. A previsão é de vento forte e chuva na região Norte.

Na quinta-feira (9), o tempo melhora na maioria das cidades gaúchas. No Norte, ainda há previsão de chuva. Pode haver elevação temporária do nível do Guaíba, que já está em patamar crítico.