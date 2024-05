Chuvas no RS: Número de desalojados quase dobra em 6 horas e vai a 327 mil

O número de desalojados em razão das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul quase dobrou em seis horas, segundo dados da Defesa Civil divulgados na noite desta quinta-feira (9).

O que aconteceu

O número de desalojados é de 327.105, segundo a Defesa Civil. No boletim anterior, divulgado às 12h, eram 165.112 pessoas. São 161.993 pessoas a mais sem moradia no período de seis horas. De acordo com o órgão, os municípios estão voltando a ter acesso aos sistemas e com isso estão conseguindo inserir os dados de danos humanos.