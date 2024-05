Felipe Neto diz que adoção de Caramelo não é possível: 'Símbolo do estado'

O cavalo resgatado em cima de um telhado no Rio Grande do Sul permanecerá no estado e ofertas para adoção foram recusadas.

O que aconteceu

O influenciador Felipe Neto informou que ele e a atriz Giovanna Ewbank manifestaram interesse em adotá-lo. Felipe se mobilizou nas redes sociais para auxiliar no resgate do animal em Canoas e também se ofereceu a cuidar do cavalo caso não tivesse dono.

Cavalo, no entanto, ficará no Rio Grande do Sul como símbolo do estado. O animal faz parte da identidade cultural gaúcha e é um ''traço da união entre os povos''. ''Respeitei inteiramente, qualquer coisa, estou aqui'', escreveu o influenciador no domingo (13) pelo X.