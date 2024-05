Homem dorme no estacionamento de hospital para manter tratamento de câncer

Tratando um câncer no pâncreas, Astelio Miguel dos Santos, 47 anos, estava desesperado porque a enchente alagou as ruas e fez ele perder quatro sessões de radioterapia. Inconformado, o paciente deu um jeito de dirigir até a Santa Casa de Porto Alegre e passou a dormir no estacionamento do hospital.

O que aconteceu

Uma ressonância em dezembro do ano passado mostrou redução do tumor pela metade. Miguel estava apavorado. Faltar ao tratamento era a ameaça de a doença avançar de maneira fatal.

Quando perdeu a quarta sessão, ele percebeu teria de fazer algo. Determinado, arrancou o banco do carona e o banco traseiro de seu Fiat Uno, que passaria a servir de moradia.