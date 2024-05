'Perderemos nossas raízes': a luta para salvar registros de cartório no RS

Cartório de Galópolis em Caxias do Sul foi completamente destruído e tem um dos HD's perdido nos escombros. Imagem: Nátali Lazzari/arquivo pessoal

Tem coisas que os documentos te contam que a família não te conta. Tem história só contada nos livros. Eram certidões de 1910 e 1920, tinham papéis de 100 anos intactos, perfeitos, Nátali Lazzari, especialista em genealogia.

"O backup não existe. O cartório tinha tudo digitalizado em HDs, mas um deles não foi encontrado nos escombros", completa.

Voluntários podem ajudar

Quem deseja atuar e tem familiaridade com documentos, pode se inscrever no Cadastro de Voluntários/as S.O.S. Memória e Patrimônio RS, que convoca cidadãos com disponibilidade de carga horária e interesse em atuar no auxílio aos arquivos, museus, bibliotecas e centros de documentação de municípios do Estado do Rio Grande do Sul.

"A ideia surgiu em função das áreas alagadas concentrarem um grande número de arquivos, seja na capital ou interior, além disso,as equipes dos arquivos costumam ser reduzidas e ações de resgate precisam ser imediatas, tão logo as águas baixem", conta Aerta Moscon, 58, diretora no APERS (Arquivo Público do Estado do RS) e arquivista há 30 anos.