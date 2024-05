Mulher que estava desaparecida é encontrada enterrada na própria casa em SC

O corpo de uma mulher, de 42 anos, que estava desaparecida há cerca de duas semanas, foi encontrado enterrado no piso da própria casa, em Palhoça, na Grande Florianópolis. Marido e filho são considerados suspeitos.

O que aconteceu

A vítima foi identificada como a esteticista Michele de Abreu Oliveira. O corpo da mulher tinha sinais de violência.

Corpo estava no piso inferior da casa, que tinha dois pavimentos. A delegada Gisele Farias Jerônimo, à frente do caso, diz que no início das investigações informações e depoimentos colhidos subsidiaram a representação e expedição do mandado de busca e apreensão na residência da vítima.