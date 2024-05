Preso por morte de inquilina acusa ex-companheira, que agora é suspeita

Um homem preso acusado de matar uma mulher teria confessado, inicialmente, o crime. O assassinato ocorreu em Guaramirim, no norte de Santa Catarina. Porém, no interrogatório na delegacia, ele acusou a ex-companheira, também considerada suspeita. As informações são da Polícia Civil.

O que aconteceu

A vítima, identificada como Juliana Grasiela Pinheiro Wirth, era inquilina da ex-companheira do suspeito do crime. O crime ocorreu no bairro Nova Esperança, na madrugada de sexta-feira (24). As informações são da Polícia Militar de Santa Catarina.

Juliana Grasiela foi morta na casa onde morava com o filho de dois anos. Segundo a delegada Roberta França, que preside o inquérito, não se trata de caso de violência doméstica. A criança foi encaminhada para o Conselho Tutelar.