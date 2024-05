Morte de jovem após deixar sauna gay em SP foi acidental, diz delegada

O Hotel Chilli, por seu administrador e colaboradores, solidarizam-se com a morte do Yuri e reiteram os sinceros sentimentos aos amigos e à família pela trágica perda. (...) Informamos a todos que o Hotel Chilli é um local de felicidade. A tragédia vinculada ao Hotel Gay somente dá ibope aos canais midiáticos, mas, na verdade, o Hotel Chilli é o melhor hotel só para homens do mundo e é, por 6 anos consecutivos, indicado pelo Louis Vuitton City Guide São Paulo.

Hotel Chilli, em nota ao UOL

Relembre o caso

Yuri Castro desapareceu após sair do Hotel Chilli na madrugada do dia 22 de abril. O boletim de ocorrência aponta que ele foi resgatado por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na rua General Osório, na região da Santa Ifigênia, também no centro da cidade. A distância entre a sauna e a rua onde o publicitário foi encontrado é de aproximadamente 900 metros.

O jovem foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vergueiro, no bairro da Liberdade, também no centro. A causa da morte do publicitário foi politraumatismo, conforme mostrou o UOL. O corpo de Yuri foi identificado pela família dele no IML (Instituto Médico Legal) dois dias depois, no dia 24 de abril.

Imagens obtidas pela Polícia Civil mostram que o publicitário caiu de um sobrado. Há também registro do publicitário ferido, caído na calçada. O DHPP cumpriu mandado de busca e apreensão na sauna no dia 3 de maio e obteve imagens da noite em que Yuri esteve lá. Funcionários do estabelecimento e outras testemunhas também foram ouvidas.