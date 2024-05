'Abri loja, veio a enchente e decidi doar todo o estoque para as vítimas'

As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul não chegaram à loja de Mateus, mas deixaram várias pessoas da região sem casas e roupas. "Conversei com a minha esposa [Vanessa Cardoso, 22] e disse que era a hora de retribuir. Decidimos doar tudo o que tínhamos em estoque."

O casal registrou a decisão no TikTok e foi até a cidade de Muçum, onde mora a mãe de Vanessa, para fazer as entregas. "Já tínhamos ido ajudar nas enchentes do ano passado. É muito triste. Fizemos comida e demos nosso suor. Dessa vez, tínhamos recursos para ajudar", diz Valente.

O casal sabia que muitas doações estavam chegando em péssimo estado, o que foi um incentivo extra para levar as roupas novas. O total do investimento doado foi R$ 3.890, e duas pessoas ajudaram Valente na iniciativa. Ele arrecadou cerca de R$ 800 para conseguir pagar a parcela do empréstimo.

Entrega em mãos

Valente e sua mulher não quiseram levar as roupas a abrigos. Decidiram ajudar as pessoas pessoalmente, fazendo entregas em mãos, para garantir que a roupa realmente chegaria àqueles que precisavam.