'Metade do meu coração na UTI', diz esposa de médico que infartou no RS

É um cara muito leve, sempre disponível para todos e de coração enorme. Veio de origem bem simples, a mãe era professora. É um pai dedicado, bom esposo, bom irmão, ótimo filho. E, como médico, é querido onde chega.

Herike Assis, cunhado de Walter

Walter tem uma filha de 12 anos e um filho de 7. Ele é casado há 16 anos com Daianny. "É um dos melhores seres humanos que já conheci na minha vida: tira dele para ajudar as pessoas. É de um coração do tamanho do mundo. Um homem maravilhoso, marido maravilhoso e um pai extraordinário", disse a dentista ao UOL.

Família aguarda transferência

O médico Walter José Robert Borges e sua esposa, Daianny Coimbra Ulhoa Imagem: Reprodução/redes sociais

Daianny está desde quarta-feira no Rio Grande do Sul e acompanha de perto a evolução do quadro de Walter. A família do médico diz que, na região onde ele está, não há recursos suficientes para fazer exames que vão dar o diagnóstico exato do médico. Walter precisa ser transferido para o Espírito Santo, onde fará uma ressonância e outros exames, segundo a família.