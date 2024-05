'Acordei com muitos gritos': ela sobreviveu à queda de candelabro humano

No candelabro humano, eram seis meninas nas laterais, uma no meio e eu enganchada nela pelo cabelo. Eu era a menor, a mais magrinha, e por ser mais leve eu ficava nessa posição, que me deixava mais para baixo que as outras meninas.

No momento do acidente, o número tinha acabado de começar. Nós entrávamos com truques, o aparelho subia e, quando começava, a cortina caía. A cena de oito meninas penduradas dava um choque na plateia.

Foram três segundos entre cair a cortina e cair a estrutura por conta de um mosquetão mal colocado.

Socorro foi imediato

Na minha cabeça, foi muito rápido. Lembro de um flash, de pensar que algo não estava normal e cair. No momento da queda, eu apaguei. Acordei no chão com muitos gritos: do público, das crianças, de amigos, das meninas que também estavam no chão. Mas os paramédicos chegaram muito rápido.