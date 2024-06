Caso do brigadeirão: motivação da suspeita seria econômica, diz delegado

Ela ainda contou ter decidido se separar após ter descoberto que Luiz conversava com outras mulheres em sites de relacionamento enquanto ela dormia. Por isso, continuou Júlia, o relacionamento durou menos de um mês após a ida dela para a casa do homem. A mulher ainda relatou que foi embora no dia 20 de maio após o empresário ter feito café da manhã para ela —o corpo dele foi encontrado no mesmo dia, em avançado estado de decomposição. A perícia indicou que a morte pode ter ocorrido entre três a seis dias antes de o cadáver ser achado, o que diverge da versão da foragida.

A causa da morte ainda não foi revelada, porém, os investigadores acreditam que Luiz comeu um "brigadeirão" envenenado. No dia 17 de maio, câmeras de segurança flagraram o empresário pela última vez com vida no condomínio. Ele estava com Júlia no elevador e carregava um prato que poderia conter o doce com o veneno.

Entenda o caso:

Júlia Andrade Cathermol Pimenta, 29, é procurada pela polícia por suspeita de envolvimento na morte do namorado. Luiz Marcelo Antônio Ormond foi encontrado morto dentro do seu apartamento no Rio de Janeiro no dia 20 de maio. Vizinhos sentiram um cheiro forte vindo do apartamento e acionaram a polícia.

Ele havia sido visto pela última vez no dia 17 de maio. Câmeras de segurança registraram o momento em que Luiz e Júlia deixam a piscina e entram no elevador. As imagens mostram que ele segura um prato e ela uma cerveja. Em determinado momento, eles se beijam.

O corpo do empresário foi encontrado no sofá do apartamento. O imóvel fica localizado no Engenho Novo, na zona norte do Rio. Conforme o laudo do Instituto Médico Legal, o homem morreu de três a seis dias antes de o corpo ser encontrado. A causa da morte foi inconclusiva. As informações são do RJTV, da TV Globo.