Prédio comercial é interditado após incêndio na zona sul de São Paulo

Um incêndio destruiu um prédio comercial na Cidade Ademar, zona sul de São Paulo, na noite desse domingo (15).

O que aconteceu

Fogo atingiu edifício na avenida Yervant Kissajikian. O prédio abrigava lojas de eletrônicos e de materiais de construção e outros comércios no térreo e uma academia no primeiro andar.

Incêndio começou no térreo do prédio. A academia que fica no primeiro andar da construção informou que também teve as instalações afetadas pelo fogo. O estabelecimento não abriu nesta segunda. "A segurança de todos é a nossa prioridade", informou.