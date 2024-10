Empresa deve pagar R$ 1,1 milhão por assédio eleitoral na campanha de 2022

A Rivelli Alimentos foi condenada a pagar indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 1,1 milhão, após denúncias de que a empresa teria praticado assédio eleitoral com seus funcionários durante as eleições para presidente da República de 2022.

O que aconteceu

Rivelli assinou acordo judicial com a Justiça do Trabalho e com o Ministério Público do Trabalho em que aceitou pagar o valor e cumprir outras medidas. A empresa foi denunciada pela prática de assédio eleitoral ao, supostamente, tentar induzir seus funcionários a votarem no então candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), e, inclusive, por ter permitido discurso em sua sede na cidade de Barbacena (MG) do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) durante aquela campanha.

Multa milionária será destinada a fundos sem fins lucrativos. Os fundos serão selecionados pela pela própria Justiça do Trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho. A decisão foi proferida em 24 de setembro, mas tornada pública agora.