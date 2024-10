Justiça mantém prisão de investigados por infecção de HIV em transplantados

Walter Vieira é sócio do PCS Lab Saleme. Conforme a PCRJ, ele é médico de formação e atuava como responsável técnico do laboratório, além de ter assinado um dos laudos errados com falso negativo para HIV de um paciente infectado.

Ivanilson Fernandes dos Santos atuava como técnico no PCS. Ele era responsável por analisar o material enviado pela Central Estadual de Transplantes.

Cleber de Oliveira dos Santos é biólogo de formação. Ele era contratado do laboratório para realizar análise clínica do material enviado pela Central Estadual de Transplantes.

Jacqueline Iris Bacellar de Assis trabalhava na parte administrativa do laboratório. Entretanto, seu nome aparece em um laudo que apontava que um dos doadores seria soronegativo.

O UOL não conseguiu contato com as defesas dos quatro presos. O espaço segue aberto para manifestação.

Entenda o caso

Cleber de Oliveira é investigado por emitir laudos falsos de órgãos infectados por HIV. Ele foi detido na quarta-feira (16), após desembarcar de um voo de João Pessoa (PB).

Sócio e dois técnicos do laboratório já haviam sido presos. Agentes do departamento-geral de polícia especializada prenderam, na segunda-feira (14), o sócio e um técnico do laboratório, com sede em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, envolvidos na emissão de laudos falsos que resultaram no transplante de órgãos infectados com HIV. Os agentes também cumpriram 11 mandados de busca e apreensão em diversos endereços.

Jacqueline Iris Bacellar de Assis também foi presa. Ela se entregou à polícia nesta terça-feira (15). A mulher, de 36 anos, estava foragida desde segunda-feira (14), após a Justiça do Rio de Janeiro expedir um mandado de prisão temporária para ela e outros envolvidos no caso. A investigação aponta que a técnica usou um carimbo com registro profissional de outra pessoa para liberar laudos.