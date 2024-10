Vídeo mostra confusão entre PM e policial civil em porta de delegacia no RJ

Um policial civil atirou no carro de um policial militar, acusado de violência doméstica, durante uma discussão na porta de uma delegacia em Mesquita (RJ) nesta segunda-feira (28).

O que aconteceu

Vestido de laranja, o agente civil é filmado apontando uma arma na direção do PM. O militar está gravando a situação de dentro do carro em frente a 53ª DP. ''Por que você deu tiro no meu carro, amigo?'', questiona o PM.

O policial civil insiste para que ele desça do veículo. O agente pega a chave do carro do homem e o tranca para fora da unidade. O PM, então, fica ao lado de fora pedindo para falar com o delegado e diz que acionará seu advogado.