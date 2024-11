PM anuncia reforço no policiamento na Baixada Santista após morte de menino

PM locais e do policiamento de Choque foram acionados. A SSP não passou mais detalhes da ação.

Criança e adolescente foram mortos

Ryan brincava em uma comunidade de Santos quando foi morto. A mesma ação provocou a morte de Gregory Ribeiro Vasconcelos, de 17 anos.

A Polícia Civil disse que abriu inquérito para apurar a origem do disparo que matou a criança. A SSP disse que fará perícia nas armas apreendidas dos policiais militares envolvidos e no local onde a criança foi baleada. Segundo a PM, sete policiais foram afastados das ruas.

PM disse que fazia patrulhamento quando foi atacada por um grupo de dez suspeitos e revidou disparos. Um adolescente de 15 anos foi baleado na mesma ação e está internado. Moradores contestam a versão da PM e negam o confronto.

A gente estava na rua, as crianças estavam brincando. Quando a polícia começou a atirar, a gente saiu correndo. Quando vi, tinha muito sangue no chão. E era do meu filho, que tinha sido baleado. Estou arrasada, eu perdi um pedaço de mim.