Tales: Tarcísio precisa combater crime organizado dentro da polícia

O procedimento padrão é que fique sempre uma pessoa, e ficou um GCM. Agora, os outros dois ou três [agentes] - não sei exatamente precisar - acompanharam essa ocorrência na delegacia, e é natural.

Guti Costa, prefeito de Guarulhos

Kotscho: Cenas de ataque no aeroporto de Guarulhos lembraram máfia italiana

As cenas provocadas pelo assassinato do empresário no aeroporto de Guarulhos lembra a máfia italiana, comparou o colunista Ricardo Kotscho durante o UOL News.

Essas cenas que nós acabamos de ver me lembram muito a máfia na Itália e depois as Brigadas Vermelhas, que eram terroristas e matavam um monte de gente à luz do dia, no centro da cidade e tal.