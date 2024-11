Camisinha com fezes e bitucas: jovem se revolta com lixo jogado em sua casa

Contato com imobiliária e síndico. De acordo com o conteúdo postado por Parmigiani, ela tentou conversar com a imobiliária e o síndico do prédio, que apenas colaram um cartaz no elevador.

Catalogando lixos e cartaz. Parmigiani chegou a colar as bitucas encontradas em um cartaz, que fixou no elevador, pedindo para que parassem de jogar lixo pela janela. No entanto, o zelador e o síndico removeram seu comunicado, alegando que ele era "muito malcriado". Ela passou a catalogar com data e fotos tudo o que encontra em seu quintal.

Problema resolvido após câmeras e viralização. Em declaração ao UOL, Parmigiani afirma que após o vídeo ter viralizado, os vizinhos cessaram com a prática de jogar lixo em sua sacada. "Depois de toda a repercussão, resolveu. A síndica avisou que as pessoas identificadas seriam multadas. Também providenciei câmeras para fachada por dentro do meu garden. Não acionei nenhum vizinho judicialmente, nem pretendo processar ninguém. Meu intuito era ser vista para que o problema fosse resolvido, porque eu já tinha reclamado diversas vezes e nada tinha sido feito de forma eficaz", diz a estudante de enfermagem.

Está passando pelo mesmo? Veja o que pode ser feito?

Multas cumulativas. O UOL apresentou o caso a advogados, que citaram que o infrator está desrespeitando regras, o que pode acarretar desde multa ao condômino até ação civil. "Para solução desse caso, se não se tem diálogo, a melhor coisa que o condomínio pode fazer é aplicar uma multa ao condômino infrator. Essa multa pode ser duplicada em caso de reincidência", aponta Fabrício Posocco, advogado do escritório Posocco & Advogados Associados.