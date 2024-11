Marcas de tiro geram curiosidade em aeroporto após ataque que matou delator

Marcas deixadas pelos tiros disparados no ataque que matou o empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, viraram ponto de curiosidade de passageiros e funcionários do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Um motorista de aplicativo também morreu e duas pessoas ficaram feridas na ação. Eles não tinham relação com Gritzbach.

O UOL voltou ao local no sábado (9), um dia após o crime. Um painel de vidro com os dizeres "Welcome; Bem-vindos" seguia com duas marcas — do lado interno e externo do aeroporto — visíveis. Os projéteis passaram de um lado ao outro e deixaram rastros de destruição na superfície. Uma estrutura metálica no saguão também foi atingida.

O que aconteceu

Grupo se aproximou do local, apontou o dedo e tirou fotos das marcas deixadas pelos projéteis. Funcionários do aeroporto também checavam a situação do vidro.