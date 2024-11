Mulher morreu após uma hidrolipo em SP; o que já se sabe sobre o caso

Quando a unidade [do Samu] chegou ao local, a Sra. Paloma estava viva, claramente com sinais vitais ainda fracos dada a situação, mas, ao que tudo indicava, os esforços da equipe médica naquele momento tinham sido frutíferos em suprir a falta de oxigênio e não ter uma morte no local.

Nota da defesa do médico Josias Caetano

A clínica estética Maná Day foi interditada na quarta (27) porque não tinha licença para realizar procedimentos invasivos, segundo a Coordenadoria de Vigilância em Saúde, da Prefeitura de São Paulo. O local também foi autuado por exercer atividade irregular.

Paloma pagou R$ 10 mil pelo procedimento. Ela contratou a hidrolipo pela clínica Maná Day, que conheceu pela internet, e foi atendida por Josias Caetano, que atua como prestador de serviços médicos no local. A hidrolipo é uma alternativa mais simples à lipoaspiração convencional.

Ao menos 22 mulheres entraram com processo contra Josias Caetano por dano estético. A maioria dos casos ocorreu entre 2018 e 2021. De acordo com o advogado José Beraldo, que representa as vítimas, há casos, inclusive, de mulheres mutiladas. "Essas mulheres foram procurar beleza, pagaram por um sonho, no fim restou um pesadelo. Eles se sentem monstras, muitas têm vergonha de usar biquínis em praias e estão abaladas emocionalmente", afirmou.

Advogado explica que todos os processos estão em andamento na Justiça de São Paulo. As denunciantes estão na fase da perícia judicial. As audiências, agendadas para 2025, serão realizadas no no Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo para provar os danos decorrentes dos procedimentos.

Mulher perdeu os mamilos após uma cirurgia de redução de mama. Sônia Maria Costa, 63, procurou o profissional em 2020 e pagou cerca de R$ 8 mil pela cirurgia. "Meus mamilos necrosaram, ele fez duas cirurgias e não falou que isso iria acontecer, a gente sabe que há riscos, mas eu me cuidei com enfermeiras, e ele não deu suporte. Meus seios ficaram um maior do que o outro, é um trauma", contou ela ao UOL. "Ele falava que era culpa minha. Até hoje me dói muito".

Advogado do médico diz que ele não foi condenado por esses casos. "Em relação a processos, vivemos em um estado democrático de direito, onde todos podem buscar a justiça quando se sentirem lesados. Informo que o doutor nunca foi condenado por erro de procedimento médico, que na nossa posição ocorre quando é verificado um erro de procedimento na cirurgia plástica", informou o advogado Lairon Joe.

Além do erro médico, pode haver erro de informação, que é quando não se é informado, de maneira devida, as possíveis intercorrências, sendo que melhoramos todos os dias os nossos termos para não haver impugnação quanto a isso.

Advogado Lairon Joe