Área de miliciano confundido com médico morto no RJ é alvo de guerra com CV

Disputa foi motivada pela expansão do CV para a zona oeste do Rio. Os primeiros movimentos foram relatados em reportagem do UOL, que revelou mensagens por WhatsApp de um dos líderes da facção para o responsável por ataques na zona oeste entre fevereiro e maio de 2023. No diálogo, Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o Abelha, então chefe do CV, recebeu fotos de jovens sentados no chão no que parecia ser uma abordagem a rivais rendidos.

Na mira do CV, Rio das Pedras "nunca antes foi ocupada por traficantes", indica relatório de inteligência da Polícia Civil. De acordo com o documento obtido pelo UOL, o domínio da região se fragilizou nos últimos anos após combate do poder público aos grupos paramilitares nessas áreas.

O Comando Vermelho encontrou um flanco para tentar tomar territórios (...) após prisões e apreensões, que fizeram com que a milícia perdesse a força, ficando fragilizada e suscetível a invasões.

Trecho de documento de inteligência da Polícia Civil obtido pelo UOL

Como CV tramou ataques

O relatório de inteligência da Polícia Civil indica que a facção criminosa tramou os ataques à milícia na Cidade de Deus. "Suas inúmeras entradas (...) fazem com que seja uma comunidade com grande poderio armado para que possa manter a estabilidade no controle da organização criminosa, já que são inúmeros os pontos para invasões", diz um dos trechos do documento.