Homem furta carro, sofre grave acidente e é socorrido por dono do veículo

Um enfermeiro de um hospital em Morón, na Argentina, furtou o carro de um médico que também trabalha no local, fugiu, sofreu um grave acidente e foi socorrido pelo dono do veículo. O caso ocorreu na última segunda-feira (28).

O que aconteceu:

Julio Martín Leyes, 40, furtou o carro do colega de trabalho, mas se acidentou durante a fuga. O veículo pegou fogo e ele foi levado para o Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, onde o enfermeiro trabalha, e foi atendido pelo dono do carro roubado. As informações são do Clarín.