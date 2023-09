'A palavra Índia é um abuso': o que está por trás de 'novo' nome do país

Enquanto Nova Délhi se prepara para receber os líderes do G20 neste final de semana, as autoridades da Índia levantaram rumores de que pretendiam deixar de utilizar oficialmente a denominação inglesa do país ao mencionarem "Bharat" no convite para o encontro.

Bharat, que também é a palavra hindi para Índia, já é citado na Constituição como um dos nomes oficiais do país. No entanto, o termo ganhou uma forte relevância política nos últimos anos, sendo a nomenclatura preferida do BJP (partido nacionalista hindu).

Passado colonial