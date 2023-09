Lula promete discutir desigualdade em reunião do G20: 'Mundo mais justo'

"Desde o Império que se pensa nas riquezas do rio São Francisco, e, desde o começo da República, que se planeja a transposição. Mas foi só em 2007, no meu segundo governo, que começamos essa obra. Voltar aqui, anos depois, é de muita felicidade. Vamos levar água a mais municípios do Nordeste", disse Lula.

O Rio São Francisco é do povo brasileiro. Ele nasce em Minas Gerais e deságua na região do Nordeste e nós temos que fazer com que essa água seja repartida com quem mora nas áreas mais secas do país.

Presidente Lula

Quando concluído, o Ramal do Apodi vai beneficiar 750 mil pessoas em 54 municípios dos estados da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. A previsão de conclusão do projeto é para 2025.

A obra visitada pelo presidente e pelo ministro Waldez Góes integra o Novo PAC, lançado no último dia 14 de agosto, no eixo Água Para Todos, com orçamento total de R$ 31 bilhões. O projeto tem quatro subeixos: Abastecimento de Água, Infraestrutura Hídrica, Água Para Quem Mais Precisa e Revitalização de Bacias Hidrográficas.