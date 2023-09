Raso e intenso: entenda o poder de destruição do terremoto do Marrocos

O terremoto também teve 6,8 de magnitude na escala Richter e epicentro a 71 km a sudoeste de Marrakech, Patrimônio Mundial da Unesco, de acordo com o USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos).

Sismo foi "muito incomum" e o primeiro do tipo em mais de 100 anos. Além de raso, Collaço observou que o sismo também foi raro: ele aconteceu a 550 km da borda de contato entre as placas da África e da Eurásia.

É muito incomum, não ocorriam eventos de magnitude 6 ou mais em um raio de 500 km desse local desde 1900. Os sismos são representados por um ponto no mapa, mas eles ocorrem ao longo de uma falha geológica, com deslocamentos de grandes blocos de rocha.

Bruno Collaço, sismólogo da USP

Terremotos como esse não são previsíveis —bem como as suas réplicas, explicou o sismólogo. Um tremor de magnitude 5 foi registrado cerca de 20 minutos depois do sismo original, mas não há como prever se mais tremores ocorrerão enquanto as cidades do Marrocos correm para contar os mortos e desaparecidos.

'Nunca vivi algo tão violento': o relato de moradores

Imagem: Arte/UOL

Testemunhas falam de cadáveres empilhados nas ruas, entre as casas destruídas. A população está protegendo os corpos das vítimas com cobertores, esperando para que possam ser sepultados.