Brasileiro em Israel: 'Terroristas vieram de paraquedas com metralhadoras'

O brasileiro Yehuda Weiss, militar da reserva em Israel, relatou ao UOL ter testemunhado o ataque do grupo radical Hamas a Israel. Ele estava em um festival de música eletrônica em Tel Aviv, que fica a cerca de 80 km da fronteira com a Faixa de Gaza. Ao conseguir deixar o local, o brasileiro disse ter visto homens com metralhadoras atirando contra a população e forças de segurança.

O que aconteceu