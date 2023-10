Israel diz que vai retirar seus cidadãos ao redor de Gaza em 24h

Em paralelo, Israel faz uma série de ataques contra instalações do Hamas em Gaza. Segundo as Forças Armadas do país, duas salas de operações usadas pelo grupo islâmico foram bombardeadas durante a madrugada. Já pela manhã, 10 outros alvos também foram atingidos, entre eles um centro de inteligência, um quartel militar e mais um local onde eram produzidas armas e equipamentos militares.

Até agora, ao menos 900 pessoas morreram, entre israelenses e palestinos. O último balanço divulgado por Israel é de mais de 600 mortos no país. Na Palestina, autoridades locais falam em 370 civis mortos.

Além das explosões registradas na Faixa de Gaza, militares israelenses disseram que novos ataques foram feitos contra o norte de Israel partindo do Líbano.

O grupo Hezbollah assumiu a autoria dos novos ataques, classificando-os como uma "solidariedade" ao povo palestino.

Os alvos seriam três postos militares em uma área conhecida como Fazendas de Shebaa, segundo o grupo. A área é ocupada por Israel desde 1967 e é reivindicada pelo Líbano.

Israel respondeu aos ataques do Hezbollah disparando barragens de artilharia contra o sul do Líbano. Não há informações sobre vítimas.