Guerra não era questão de 'se', mas de 'quando', diz embaixador palestino

Estamos tendo essa conversa porque os israelenses viram o que viram hoje. Mas o meu povo vê isso todos os dias. Todos os dias, palestinos são visados, mortos, presos, cercados, suas terras são confiscadas, seus locais sagrados são profanados. [...] Nosso povo está sendo submetido a um apartheid nos últimos anos, suas terras estão sendo tomadas, e a esperança por uma solução política que garanta seus direitos está se dissipando. É isso que precisamos discutir.

Husam Zomlot, embaixador da Palestina no Reino Unido, à CNN

Ele disse que as mortes de civis são trágicas, mas que a surdez e cegueira da comunidade internacional são igualmente terríveis. "Israel sabia que isso aconteceria. Nós, do movimento nacional da Palestina, concordamos com o que o mundo nos pediu: reconhecemos Israel, nos comprometemos com negociações de não-violência, com a legitimidade e resolução internacionais", disse. "Israel tinha de fazer apenas uma coisa: parar a ocupação militar, a expansão de seus assentamentos coloniais. Eles não fizeram isso um único dia, matando a perspectiva da solução de dois estados."

Para ele, a única maneira de solucionar o conflito seria a aplicação equânime do direito internacional. "Precisamos acabar com a ocupação militar israelense, a colonização, o sistema de dominação racial que nos é imposto", disse. "Não somos menos humanos, não somos filhos de um Deus menor. Somos iguais como nações".

Zomlot pediu que juízes do Tribunal Penal Internacional vão à Palestina. "Deixem os juízes internacionais virem e julgarem. Nós aceitaremos o julgamento. Se cometemos algum erro ou crime, nós aceitaremos. Mas todos sabem que é Israel que está violando todos os princípios da lei internacional e da decência humana".

Conflito chega ao terceiro dia com mais de 1.200 mortos

Governo de Israel e o Hamas estão em guerra desde sábado (7), quando o grupo extremista lançou o maior ataque contra o território israelense em 50 anos.