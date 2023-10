Israel afirma ter retomado 'controle total' das localidades atacadas no sul pelo Hamas

Os combates continuaram nesta manhã, no terceiro dia de conflito após os ataques no sul do país, em torno da Faixa de Gaza, que até agora deixaram 1.100 mortos.

As forças israelenses retomaram o controle total das localidades atacadas no sul, perto da Faixa de Gaza nesta segunda-feira (8), de acordo com um porta-voz do Exército. Ainda há militantes palestinos armados no território israelense, acrescentou.

Durante a noite de domingo (8) para segunda, "aviões de combate, helicópteros, aeronaves e artilharia atacaram mais de 500 alvos de terroristas do Hamas e do Jihad", disse o Exército israelense em um comunicado.