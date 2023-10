Paz passa pelo fim do apartheid dos palestinos, diz presidente da Fepal

A paz no Oriente Médio só se tornará uma realidade com o fim do apartheid sofrido pelos palestinos. A avaliação é de Ualid Rabah, presidente da Fepal (Federação Árabe-Palestina do Brasil), em entrevista ao UOL News.

Existe uma guerra que dura 76 anos contra o povo palestino, de extermínio e limpeza étnica. O processo de paz passa pelo fim da ocupação, do apartheid e do retorno dos refugiados palestinos. Se isso for resolvido, resolve-se absolutamente tudo. A pergunta não pode ser sobre o 'direito de Israel reagir'. Ualid Rabah, presidente da Fepal (Federação Árabe-Palestina do Brasil)

Rabah acusou Israel de promover uma "limpeza étnica" contra o povo palestino e questionou por que não houve reação dos demais países a este fato nas últimas décadas. Para o presidente da Fepal, o Ocidente precisa abrir os olhos para a questão da Palestina para que finalmente se dê início a um processo de paz na região.