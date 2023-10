Nove jornalistas morreram no conflito entre Israel e Hamas, diz comitê

Com isso, o comitê aumentou para nove o número de profissionais da imprensa mortos no conflito iniciado no último sábado (7).

O Comitê de Apoio aos Jornalistas condena veementemente este alvo que levou à morte do jornalista Muhammad Faiz Youssef Abu Matar, e enfatiza que a continuada ação israelense que tem como alvo jornalistas é uma violação estrita dos direitos humanos e viola todos os tratados e acordos internacionais que garantem a proteção a jornalistas.

JSC, em nota

Lista de jornalistas mortos, segundo o JSC:

Muhammad Faiz Youssef Abu Matar

Salam Meme

Saeed Al-Taweel

Mohamed Sobh

Hisham Nawajha

Omar Abu Shawish

Mohamed Salehi

Mohamed Jargon

Ibrahim Lafy

O ministério da Saúde da Palestina afirmou ontem (10) que 8 profissionais morreram, mas não lista os nomes das vítimas. Segundo a pasta, 15 jornalistas também ficaram feridos.

Segundo o CPJ, outros dois profissionais estão desaparecidos: Haitham Abdelwahid e Roee Idan.