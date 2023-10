Guerra em Israel hoje (11/10): Veja últimas notícias e vídeos do confronto

Ofensiva israelense

A casa dos parentes de Mohammad Deif, líder militar do Hamas, foi bombardeada pela Força Aérea de Israel em Qizan an Najjar. Mentor da incursão do grupo ao território no último sábado (7), o oficial teria perdido o irmão e o filho no ataque. Ainda segundo a imprensa palestina, a neta do irmão do líder do Hamas também faleceu. O número de vítimas ainda pode subir já que não se sabe quantas pessoas estavam na casa e podem estar sob os escombros.

As Forças de Defesa de Israel afirmam ter atingido alvos em al-Furqan, uma área rotulada como "ninho de terror" usado pelo Hamas para lançar ataques contra Israel. Este foi o terceiro ataque aéreo nas últimas 24 horas, com cerca de 450 alvos atingidos até agora. Além disso, foram realizados ataques contra importantes pontos utilizados pela Jihad Islâmica, outro grupo extremista que atua na Palestina e é aliado ao Hamas.

Hamas mantém postura de ameaças

O grupo extremista manteve o tom sobre a possibilidade de assassinar os civis que foram sequestrados, caso a ofensiva israelense continuasse. De acordo com o governo de Israel, cerca de 150 pessoas podem estar em poder do Hamas, sendo que brasileiros podem estar incluídos neste número. Até então, o Itamaraty não conseguiu confirmar a informação divulgada pelo Exército de Israel.

Israel diz ter sido atacado pelo Líbano e pela Síria, sem mencionar vítimas no entanto. Facções palestinas teriam disparado três rajadas de foguetes do Líbano, enquanto "lançamentos" teriam sido feitos a partir da Síria, mas não há detalhes sobre os incidentes.