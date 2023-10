ONU pede R$ 525 milhões em doações para ajuda humanitária em Gaza

A UNRWA, agência da ONU para os refugiados palestinos, publicou um comunicado pedindo US$ 104 milhões (cerca de R$ 525 milhões) para ajudar os cidadãos atingidos pela guerra em Gaza.

O que aconteceu:

A UNRWA pediu as doações "com urgência". Segundo a entidade, as contribuições ajudariam cerca de 500 mil civis palestinos afetados pelos ataques israelenses, pagando por comida, suprimentos, proteção e ajuda médica.