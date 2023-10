Hospital em Gaza treme a todo minuto com ataques de Israel, diz médico

Segundo o relato do profissional de saúde, o maior complexo médico de Gaza foi transformado em um "campo de refugiados". Sem terem para onde ir, milhares de pessoas têm buscado refúgio nos prédios hospitalares, em uma "tentativa de escapar dos bombardeios" — hospitais devem ser preservados em um cenário de guerra.

Ele explica que, apenas nos quatro primeiros dias da guerra entre Israel e o Hamas, o complexo médico recebeu cerca de 4.500 pacientes, o que excede a capacidade máxima do local. O médico ressaltou que várias crianças são levadas com ferimentos em decorrência dos destroços provocados pelos bombardeios.

"Todo mundo está sendo morto em suas casas. As crianças que são trazidas com vida vêm com ferimentos provocados pelo desabamentos dos edifícios, estilhaços ou destroços", completou.

Netanyahu formou governo de emergência em Israel

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se uniu à oposição a seu governo e criou um governo de emergência em meio à guerra contra o grupo extremista Hamas.

Na prática, o acordo funciona como uma espécie de "carta-branca" para o premiê tomar medidas de emergência sem o bloqueio de oposicionistas. Isso ocorre porque os partidos governistas não têm maioria no Parlamento israelense, o que permite que a oposição possa vetar propostas do governo.