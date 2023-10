Sobrevivente de ataque em rave diz que viu amiga ser estuprada pelo Hamas

Imagem: 7.out.2023 - Reprodução/Telegram/South First Responders via AFP

Uma das sobreviventes do ataque do Hamas a um festival de música no sul de Israel, próximo à Faixa de Gaza, no sábado (7), disse ter visto uma amiga ser estuprada por membros do grupo extremista.

O que aconteceu:

Hila Fakliro trabalhava como bartender no festival e relatou que os ataques tiveram início por vias aéreas, o que provocou alvoroço e dispersou as pessoas que estavam na rave. A israelense contou os detalhes em entrevista à Sky News.