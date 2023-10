Casa Branca nega que Biden tenha visto fotos de crianças decapitadas

Funcionários do governo disseram depois, segundo a imprensa norte-americana, que fala foi baseada em notícias e falas de autoridades israelenses, e que nem a Casa Branca nem o presidente confirmaram isso de maneira independente.

Relatos de crianças decapitadas pelo Hamas se espalharam pelas redes sociais. O grupo nega, e o Exército de Israel também não confirmou a informação.

Há também uma imagem de crianças presas em uma gaiola que circula na internet como se fossem pequenos israelenses sequestrados pelo Hamas. Embora não tenha sido possível identificar o contexto original do vídeo, sabe-se que ele não está relacionado com o conflito Israel-Hamas e que havia sido publicado nas redes sociais antes da ofensiva do Hamas no último sábado (7).