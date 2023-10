Bebês degolados e crianças em jaulas: o que se sabe sobre casos da guerra

O que se sabe sobre os bebês decapitados

A versão que circulou mundialmente era o relato, não confirmado oficialmente, de que 40 bebês teriam sido degolados. Nesta terça-feira, o Exército israelense levou jornalistas estrangeiros para uma das regiões atingidas pelo ataque do Hamas, o Kibbutz Kfar Aza (leia aqui, em inglês e aqui).

Informação teve origem em uma emissora pró-governo israelense. A repórter Nicole Zedek, da i24News (veja aqui), um veículo internacional com sede em Israel, afirmou que um representante do Exército israelense disse a ela que ao menos 40 bebês teriam sido mortos e que alguns deles teriam sido decapitados (veja entre o minuto 1:20 e 1:40 aqui). Segundo o Haaretz, principal jornal israelense, o i24 News tem postura pró-Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense (veja aqui, em inglês).

A história então se espalhou pelo mundo com repercussão na imprensa internacional e brasileira, mas com distorções. Veículos do Reino Unido, como o The Independent e a BBC, que enviaram correspondentes para Israel, relatam que o major do Exército israelense David Ben Zion declarou que o Hamas matou famílias inteiras, inclusive bebês, e que algumas das vítimas teriam sido decapitadas (veja aqui e aqui). Os jornais não citam número, nem que as vítimas decapitadas seriam bebês.

O Sky News, também do Reino Unido, teve um correspondente no local e reportou que não havia evidências sobre o fato (veja aqui). Um único post com essa desinformação em português no Instagram chegou a ter mais de 900 mil visualizações em 24h.

O que dizem o Exército e o governo de Israel

Exército israelense não confirma história de 40 bebês decapitados. Em comunicados oficiais, as Forças de Defesa de Israel não citam — nem confirmam, nem desmentem — que 40 bebês teriam sido decapitados (veja aqui).