Biden: 'Nunca pensei que veria imagens de terroristas decapitando crianças'

Desde a terça-feira (10), notícias de que o Hamas teria matado 40 bebês, inclusive decapitados, têm circulado nas redes sociais e em veículos de imprensa de todo o mundo. A origem da informação é de uma TV israelense e foi negada pelo Hamas.

Exército israelense não confirma história de 40 bebês decapitados. Em comunicados oficiais, as Forças de Defesa de Israel não citam — nem confirmam, nem desmentem — que 40 bebês teriam sido decapitados.

Ao UOL Confere, a assessoria de comunicação do Exército israelense disse apenas que "não pode confirmar nenhum número". E que "o que aconteceu em Kibbutz 'Kfar Azza' é um massacre em que mulheres, crianças e idosos foram brutalmente assassinados, segundo o modo de ação do Estado Islâmico. Estamos cientes dos atos hediondos de que o Hamas é capaz" (em tradução livre).

No mesmo evento, Joe Biden também afirmou que os EUA estão trabalhando junto a Israel para resgatar os reféns capturados pelo Hamas.

O presidente norte-americano disse que os ataques do Hamas resultaram no "dia mais mortal para os judeus desde o Holocausto". "É um dos piores capítulos da história da humanidade. Quero que vocês saibam que eu me recuso a ficar em silêncio, me recuso a ser cúmplice. (...) O meu compromisso com o povo judaico é inabalável. Os judeus têm casa aqui nos EUA", afirmou.

Netanyahu formou governo de emergência em Israel

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se uniu à oposição a seu governo e criou um governo de emergência em meio à guerra contra o grupo extremista Hamas.