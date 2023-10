Israel diz ter matado membro importante de força naval do Hamas em Gaza

Pelo menos 51 palestinos foram mortos e 281 ficaram feridos na madrugada desta quinta-feira (12) - no Brasil, manhã em Israel - depois de ataques aéreos de Israel. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde de Gaza.

A ONU afirma que os bombardeios israelenses danificaram 12.600 prédios e deixaram 263 mil palestinos sem casa. Brasileiros no país relatam que a situação é cada vez mais dramática, porque as fronteiras seguem fechadas e itens como água e comida estão acabando.

Segundo autoridades dos dois lados, cerca de 2.400 pessoas morreram na guerra até o momento. O Ministério da Saúde da Palestina fala em 1.200 mortos em Gaza, enquanto Israel cita mais de 1.200 vítimas.

Na última terça (10), Israel afirmou ter encontrado 1.500 corpos de membros do Hamas, mas não deu detalhes. Os cadáveres, segundo o governo israelense, estavam no sul do país.

Ontem, a casa de parentes de Mohammad Deif, o comandante militar do Hamas, no bairro de Qizan an Najjar, em Khan Younis, foi bombardeada. Ele é chefe da ala militar do grupo extremista e mentor da incursão do grupo ao território nas primeiras horas deste sábado (7).

Meios de comunicação palestinos afirmam que os aviões acertaram a casa do pai de Deif, matando seu irmão, seu filho e a neta do irmão. Ainda não se sabe o número de parentes que estavam na casa em Khan Younis e ficaram presos nos escombros.