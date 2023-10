Líderes saudita e iraniano conversam sobre guerra entre Israel e Hamas

O príncipe Mohammed disse a Raisi que "se comunica com todas as partes internacionais e regionais para deter a atual escalada". Ele também destacou "a posição firme do reino de apoio à causa palestina".

A agência estatal iraniana Irna também informou sobre o telefonema, apontando que os dois líderes discutiram "a necessidade de acabar com os crimes de guerra".

Desde a terça-feira (10), notícias de que o Hamas teria matado 40 bebês, inclusive decapitados, têm circulado nas redes sociais e em veículos de imprensa de todo o mundo. A origem da informação é de uma TV israelense e foi negada pelo Hamas.

Exército israelense não confirma história de 40 bebês decapitados. Em comunicados oficiais, as Forças de Defesa de Israel não citam — nem confirmam, nem desmentem — que 40 bebês teriam sido decapitados.

Ao UOL Confere, a assessoria de comunicação do Exército israelense disse apenas que "não pode confirmar nenhum número". E que "o que aconteceu em Kibbutz 'Kfar Azza' é um massacre em que mulheres, crianças e idosos foram brutalmente assassinados, segundo o modo de ação do Estado Islâmico. Estamos cientes dos atos hediondos de que o Hamas é capaz" (em tradução livre).

Conflitos foram registrados na fronteira com o Líbano, ao norte de Israel, nesta quarta. Militares isarelenses trocaram tiros com integrantes do Hezbollah. O grupo, alinhado ao Hamas, reivindicou o lançamento de mísseis contra Israel.