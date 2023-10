Juíza permite a homem negar paternidade de gêmeas concebidas em sexo a três

O homem negou as alegações da ex-esposa. Ele afirmou que as meninas tinham o hábito de chamá-lo pelo primeiro nome, que "nunca" comprou presentes para elas, que passaram férias juntos em apenas uma ocasião e que deixou de manter contato com as meninas após o divórcio.

A decisão da Justiça

A juíza Traicee Mckenzie levou em consideração o fato de que o homem comprovou não possuir uma relação paterna com as gêmeas.

"Não havia nenhuma evidência detalhada da natureza desse relacionamento paterno. Nenhuma evidência de qualquer expressão de amor ou afeição entre eles que seria esperada entre um pai e suas filhas. Não havia fotos de experiências compartilhadas entre eles, feriados, eventos e momentos especiais", destacou McKenzie.

Após a decisão, o sobrenome do homem foi removido da certidão de nascimento das duas adolescentes, segundo a imprensa neozelandesa.

Ele também revelou, ao NZ Herald, que a mulher teria dito que usava preservativos. E se recusou a responder por que só questionou a paternidade após a separação, limitando-se a dizer que eles não mantiveram uma relação "convencional".