Análise: Israel faz declaração cínica sobre Gaza para limpar própria imagem

A declaração do embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, de que a entidade deveria agradecer ao governo israelense pelo alerta sobre a evacuação de parte da Faixa de Gaza foi considerada "cínica" pela doutoranda em Relações Internacionais e pesquisadora do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais da PUC-SP Isabela Agostinelli, durante participação no UOL News da noite desta sexta-feira (13).

O Exército israelense ordenou que a população deixe a região norte do território nesta sexta-feira (13).